Новий призов може зменшити потенціал Росії для навчання резервістів, − ISW

Кремль може збільшити свій бойовий склад в Україні, примушуючи призовників весни 2022 року підписувати військові контракти.

Початок нового періоду призову, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал Росії для навчання резервістів та іншого персоналу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія має обмежений навчальний потенціал і виділення його на підготовку строковиків, які не будуть воювати в 2023 році, позбавляє Кремль можливості готувати резервістів і добровольців, які воюватимуть.

“Кремль може прагнути збільшити свій бойовий склад в Україні, примушуючи призовників весни 2022 року, які закінчують річну службу, підписувати військові контракти”, − зазначили аналітики.

Ці призовники потребуватимуть менше додаткової підготовки перед направленням в Україну. Водночас наскільки успішними будуть такі зусилля – не відомо.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про зарахування в армію країни-окупанта 147 тисяч призовників у віці від 18 до 27 років під час весняного призову.