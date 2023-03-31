Новий призов може зменшити потенціал Росії для навчання резервістів, − ISW

Початок нового періоду призову, навіть із дещо збільшеною кількістю призовників, може фактично зменшити потенціал Росії для навчання резервістів та іншого персоналу.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Росія має обмежений навчальний потенціал і виділення його на підготовку строковиків, які не будуть воювати в 2023 році, позбавляє Кремль можливості готувати резервістів і добровольців, які воюватимуть.
“Кремль може прагнути збільшити свій бойовий склад в Україні, примушуючи призовників весни 2022 року, які закінчують річну службу, підписувати військові контракти”, − зазначили аналітики.
Ці призовники потребуватимуть менше додаткової підготовки перед направленням в Україну. Водночас наскільки успішними будуть такі зусилля – не відомо.
Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про зарахування в армію країни-окупанта 147 тисяч призовників у віці від 18 до 27 років під час весняного призову.