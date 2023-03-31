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З початку повномасштабного російського вторгнення США навчили понад 7000 українських військових, – Пентагон

Підготовка українських військовослужбовців триває.

З початку повномасштабного російського вторгнення США навчили понад 7000 українських військових, – Пентагон
Фото: скріншот

Речник Пентагону Патрік Райдер розповів, що понад 7 тис. українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів Америки з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє CNN.

Речник Пентагону додав, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тис. українських військових. Серед них - дві бригади, одна з яких оснащена бойовими машинами Bradley, а друга - машинами Stryker.

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“Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України”, – сказав Райдер.

Нагадаємо, до Європи прибули 65 українських військових, котрі цього тижня закінчили навчання на системі Patriot на базі Форт Сілл в Оклахомі.

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