З початку повномасштабного російського вторгнення США навчили понад 7000 українських військових, – Пентагон

Речник Пентагону Патрік Райдер розповів, що понад 7 тис. українських військовослужбовців пройшли підготовку силами Сполучених Штатів Америки з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє CNN.

Речник Пентагону додав, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тис. українських військових. Серед них - дві бригади, одна з яких оснащена бойовими машинами Bradley, а друга - машинами Stryker.

“Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України”, – сказав Райдер.

Нагадаємо, до Європи прибули 65 українських військових, котрі цього тижня закінчили навчання на системі Patriot на базі Форт Сілл в Оклахомі.