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З великою вірогідністю, через один-два тижні опалення в Києві буде вимкнене, - Кличко

Мерія вирішила не вимикати поки що опалення через погоду.

З великою вірогідністю, через один-два тижні опалення в Києві буде вимкнене, - Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Рішення про завершення опалювального сезону в Києві ще не ухвалили, це буде зроблено із урахуванням погодних умов.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

“Ми ретельно слідкуємо за прогнозом погоди. Ми бачили, що цей тиждень був холодний. Наступного тижня також прогнозується низька температура. Тому було прийнято рішення, враховуючи прогноз погоди, не поспішати з вимкненням опаленням. З великою вірогідністю через потепління, через один-два тижні опалення буде вимкнене”, - розповів Кличко.

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Мер міста зауважив, що таких викликів, як цього року, у Києві ще не було. 

“Ми боролись для того, щоб забезпечити мешканців електрикою, теплопостачанням, водопостачанням. Мета агресора – геноцид. Тому що як можна залишити мирне населення у мінусову температуру без тепла та електрики”, - сказав Кличко.

Київський міський голова нагадав, що у столицю надійшла велика кількість генераторів, пересувних станцій теплопостачання, котельні.

Раніше повідомлялось, що у Києві на цьому тижні не відключають опалення через нестабільні погодні умови, прохолодну температуру вночі і ризик аварійності через використання електроприладів.

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