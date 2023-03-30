Кличко передав київським рятувальникам ще чотири сучасних пожежних авто від іноземних партнерів

Мер Києва Віталій Кличко передав столичним рятувальникам чотири нових найсучасніших автомобілі для пінного гасіння пожеж. Такі машини вже добре зарекомендували себе під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів та атак дронів-камікадзе на столицю. Про це повідомляє сайт КМДА.

Фото: kyivcity.gov.ua

«Пожежні автомобілі передало Києву німецьке місто-побратим Лейпциг, профінансувало Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини. А виробили в найкоротші терміни польські партнери. Автівки ефективно можуть використовуватися на міжбудинкових територіях, де вузькі проїзди, круті підйоми та складні дорожні умови. До того ж ці автомобілі призначені і для пінного гасіння пожеж, що дуже важливо, особливо в умовах постійних ракетних атак Росії. Ми передаємо 4 новеньких машини ДСНС міста Києва. І вже сьогодні вони заступають на чергування в районах столиці», – зазначив Віталій Кличко.

Мер Києва також відзначив, що пожежні машини виготовлені на базі шасі RENAULT з дубль-кабіною та колісною формулою 4х4 та 4х2. Час очікування на такі авто у світі – приблизно 2 роки. Проте Київ отримав їх дуже швидко. Адже в умовах війни місту необхідно оперативно та ефективно реагувати на виклики та надзвичайні ситуації.

Фото: kyivcity.gov.ua

Начальник Головного управління ДСНС України у місті Києві Сергій Кривошликов наголосив, що такі пожежні авто вже добре проявили себе на ліквідації наслідків російських обстрілів.

«Хочу відзначити ефективність та оперативність роботи автомобілів для пінного гасіння пожеж. Вони надзвичайно ефективно зарекомендували себе під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів та атак дронів-камікадзе на столицю», – заявив Кривошликов.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабної війни Київ отримав від європейських партнерів в якості допомоги 40 пожежних автомобілів та 40 сучасних карет швидкої допомоги. Два пожежних авто Київ відправив у Харків, який зазнає постійних обстрілів. Також столиця отримала від партнерів 72 міських автобуси.