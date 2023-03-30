Депутатів Чернігівської міськради масово викликають на допити та у військкомати, щоб зірвати сесію, – в.о. мера Ломако

Роботі Чернігівської міськради створюють штучні перешкоди. Депутатів масово викликають на допити та у військкомати, знімають з потягу та затримують, а міську раду “заміновують” – все це робиться з метою зірвати сесію. Про це повідомив в.о. Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

“Після трьох годин блокування роботи міської ради, після масових викликів депутатів на допити, зняття їх з потягу, викликів у військкомат й іншого тиску, стала відома причина цих всіх дій. Її назвав керівник міської військової адміністрації - це бажання підписувати самостійно рішення міської ради без процедур. Тобто підміняти вибір людей”, - зазначив Олександр Ломако.

Ломако наголошує, що сесія Чернігівської міської ради все одно збереться.

"Міська рада дієздатна, її робота блокується фізично, блокується штучно. Відповідно, як тільки вона буде розблокована сьогодні ми проведемо сесію, ухвалимо всі рішення, бо спірних питань у нас немає, а у нас всі питання для людей", - зазначив він.

За словами в.о. Чернігівського міського голови Олександра Ломако, на сесії повинні розглядатись важливі питання для розвитку міста: підтримка ЗСУ, матдопомога працівникам комунальних служб, лікарям, вчителям, створення музею міста, звільнення від сплати комунальних платежів чернігівців, у яких зруйновані квартири внаслідок російської агресії, і в тому числі фінансування міської військової адміністрації.