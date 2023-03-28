Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат

Захисник впевнений, що це рішення теж буде скасоване.

Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду, яким відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, яким він вимагав спростувати інформацію про те, що передав матеріали "справи моряків" Росії. Про це у блозі на сайті «Українська правда» повідомив адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань.

«Їхні честі Гуль, Крижанівська і Шебуєва іменем України постановили, що Портнов ні разу не проросійський, має честь і гідність. І ті “честь і гідність” мають бути захищені українським законом. Як кажуть в Україні “наша пісня гарна й нова”, – зазначив адвокат.

«Їхні честі Гуль, Крижанівська та Шебуєва знову повторили те, що кілька років тому вже робили їхні колеги Соколов, Матвієнко, Мельник, Поливач. А саме задовольнили незаконні та необґрунтовані вимоги Портнова. Ті рішення були скасовані. Переконаний, буде скасовано і сьогоднішню постанову», – додав Ігор Головань.

Він також зауважив: сьогоднішнє рішення нагадує суспільству, наскільки глибоко ще вкорінений у нас так званий “русский мир”. Адвокат оприлюднив відео одного з телеефірів, на якому Портнов практично дослівно повторює меседжі Путіна. «Саме цю «честь і гідність сьогодні захистили» їх честі Гуль, Крижанівська і Шебуєва», – резюмував адвокат.

Як відомо, Портнов вимагає спростувати інформацію про те, що він передав матеріали «справи моряків» Росії.

У вересні минулого року Печерський суд відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії «Європейська Солідарність» та телеканалу «Прямий».

Перед тим у жовтні 2021 року ВСУ скасував попередні неправомірні рішення судів і повернув справу на повторний розгляд.

«Це рішення мало відбутися з самого початку. Вся ця багаторічна справа пройшла всі інстанції. Печерський суд після того, як Верховний Суд звернув увагу на кричущі порушення закону, допущені попереднім складом суду, постановив єдине правильне законне рішення – Портнову повністю відмовити», – наголосив восени адвокат Головань.

«Три роки тому Андрій Портнов вирішив захистити своє «добре ім’я» від підозр у роботі на Росію та подав позов до Печерського суду проти Петра Порошенка. Репутація Портнова з точки зору його взаємин із Росією та з її антиукраїнською повісткою складається не з того, що про нього сказав Порошенко чи хтось ще, а з того, що він сам говорив і робив упродовж багатьох років. Це і боротьба проти шкільних підручників, написаних у неросійській парадигмі, і судове блокування перейменувань вулиць на честь бійців УПА, і потрапляння під міжнародні санкції США, та багато чого ще, що відбувалося вже після 2019 року. Ця репутація тверда і навряд чи можна з нею щось зробити, хоч у Печерському суді, хоч на Страшному», – розповідав у липні адвокат Ілля Новіков.

Заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов виїхав з України в лютому 2014 року, повернувся 19 травня 2019 року. 20 травня відбулася інавгурація президента Зеленського, а 21 ДБР зареєструвало за заявою Портнова кримінальне провадження про «Інцидент у Керченській протоці, – нагадав Новіков.

«У рамках цього провадження ДБР розслідувало версію, що обстріл українських кораблів та захоплення їхніх екіпажів у листопаді 2018 року було не актом агресії з боку Росії, а «військовою провокацією злочинного режиму Порошенка». Цієї ж версії дотримувалися і самі росіяни», – пояснює Новіков.

Як відомо, представник Росії Небензя в ООН під час обговорення захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці цитував матеріали провадження у так званій «справі моряків», яке було відкрите українським ДБР. «Цей маневр ДБР міг коштувати програшу позову у Міжнародному трибуналі ООН з морського права, Росія кілька разів намагалася використати його для затягування суду», – наголошує адвокат.

«Зараз може здатися, що на тлі гарячої фази війни ті старі позови вже втратили актуальність, але насправді вони дуже важливі, у тому числі як база для майбутніх процесів для стягнення з Москви воєнних компенсацій за те, що відбувається прямо зараз», – вважає Ілля Новіков.

Адвокати Порошенка також неодноразово наголошували, що усі спільники Портнова у правоохоронній та судовій системі нестимуть відповідальність за фальсифікацію кримінальних проваджень.

Як повідомили ЗМІ, Андрій Портнов 3 червня 2022 року виїхав до Угорщини.

Один з прокурорів у справі проти активіста Сергія Стерненка Андрій Радіонов заявив на суді, що Андрій Портнов оприлюднював матеріали проваджень ще до того, як з ними знайомились прокурори.

Проєкт UkraineWorld від Internews Ukraine у своєму дослідженні 2020 року встановив, що Портнов активно намагався дискредитувати українську Революцію Гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет-ботів.

Андрій Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Портнова внесли до переліку осіб за так званим «актом Магнітського». До цього списку вносять високопосадовців, причетних до порушення прав людини та масштабної корупції. Андрій Портнов до 2014 року в адміністрації президента за Віктора Януковича відповідав за напрямок судоустрою. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.