ЦВК визнала обраною народним депутатом Ірину Никорак

Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак обраною народним депутатом України.

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

“Комісія розглянула Постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата (№26 у виборчому списку партії "Європейська Солідарність"), обраною народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що перед тим ЦВК отримала Постанову Верховної Ради, яка достроково припинила повноваження нардепа Михайла Забродського.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 20 березня, припинила депутатські повноваження Михайла Забродського. За припинення депутатських повноважень Забродського проголосували 307 нардепів.