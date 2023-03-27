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ЦВК визнала обраною народним депутатом Ірину Никорак

Ірина Никорак стала нардепом замість Михайла Забродського.

ЦВК визнала обраною народним депутатом Ірину Никорак
Ірина Никорак
Фото: Фейсбук Ірини Никорак

Центральна виборча комісія визнала Ірину Никорак обраною народним депутатом України. 

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

“Комісія розглянула Постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата (№26 у виборчому списку партії "Європейська Солідарність"), обраною народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що перед тим ЦВК отримала Постанову Верховної Ради, яка достроково припинила повноваження нардепа Михайла Забродського.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 20 березня, припинила депутатські повноваження Михайла Забродського. За припинення депутатських повноважень Забродського проголосували 307 нардепів.

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