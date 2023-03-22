Президент 100 днів ігнорує петицію з вимогою ветувати містобудівну реформу, - Рух Чесно

В організації вважають, що за таких умов складно говорити про дотримання державою принципів відкритості.

Рух Чесно повідомляє, що 100 днів на розгляді перебуває петиція з вимогою ветувати містобудівну “реформу”. При цьому в організації зазначають, що жодної реакції від президента Володимира Зеленського громадяни не отримали, попри визначені законодавством десять робочих днів на розгляд.

Координаторка Руху Чесно Віта Думанська зазначає, що ігнорування інструменту петицій, який під час воєнного стану чи не єдиний дає громадянам доступ до прийняття рішень, є неприпустимим.

“За таких умов складно говорити про дотримання державою принципів відкритості. Офіс президента має зробити все, щоб інструмент петицій запрацював як має, а уряд та Верховна Рада мають не імітувати бурхливу діяльність, а серйозно ставитись до напрацювання ключових політик, яких вимагає суспільство”, — сказала Думанська.

В організації повідомили, що в лютому дослідили, як працює інструмент петицій і чи рахується з думкою громадян Офіс президента. На той момент на розгляді перебували 13 петицій, усі вони не були розглянуті в наданий законом десятиденний строк на відповідь. Наразі ж на розгляді перебуває дев’ять петицій, три з яких є новими.

За проєкт № 5655 нардепи проголосували майже мінімальною кількістю голосів (228 із необхідних 226) ще 8 грудня. Для цього, як зазначається, були залучені голоси фігурантів Реєстру держзрадників з колишньої ОПЗЖ, зокрема Нестор Шуфрич та Олександр Качний. Проти містобудівної “реформи” виступили громадський сектор, ЗМІ та органи місцевого самоврядування. Також на ризиках цього проєкту у спілкуванні з представниками “Великої сімки” наголосила НАЗК.

У день голосування за скандальний закон петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, а загалом її підтримали понад 42 тисячі громадян. Вони просять застосувати право вето, надане президенту Конституцією. Проте і петицію, і обов’язок ветувати або підписати закон президент ігнорує вже понад три місяці.

Нагадаємо, на початку січня спливли терміни накладання вето президента на скандальний містобудівний закон. Строки відповіді на петицію із закликом ветувати теж завершилися.

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.