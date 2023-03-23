Співрозмовники обговорили формулу миру президента Зеленського й безпекові гарантії з боку іноземних партнерів.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся із делегацією Ради зовнішньої політики парламенту Данії на чолі з головою Ради Мікеелем Острупом Єнсеном.

Про це йдеться на сайті президента.

У цьому контексті Ігор Жовква подякував Данії за нещодавнє рішення про заснування Фонду підтримки України, а також виділення нашій державі дев’ятого пакету оборонної підтримки на суму близько 142 млн дол.

“Данія – активний контрибутор танкової коаліції. Позитивно розцінюємо перспективи заснування авіаційної коаліції, зокрема за активної участі Данії”, – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Фото: Офіс президента Ігор Жовква

Співрозмовники обговорили формулу миру президента Володимира Зеленського й баченні української сторони безпекових гарантій з боку іноземних партнерів. Зокрема йшлося про очікування України від цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі й перспективу членства України в Альянсі.

Окремо сторони торкнулися теми європейської інтеграції України. Заступник керівника Офісу Президента детально поінформував депутатів Фолькетингу про перебіг реформування країни й успіхи у сфері адаптації українського законодавства до права ЄС.

Фото: Офіс президента

“Ми розраховуємо на підтримку Данією рішення ЄС про початок перегорів з Україною про вступ. Зі свого боку Україна робить усе можливе для якісної підготовки переговорної основи та досягнення максимально можливих успіхів у реформуванні з метою забезпечення високих темпів прогресу на шляху до вступу”, – резюмував Жовква.

Нагадаємо, перша партія Leopard 1 у рамках дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків Україні буде поставлена українській стороні навесні.