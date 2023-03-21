Зеленський візьме участь у саміті G7

Президент Володимир Зеленський прийняв запрошення прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди взяти участь у саміті "Групи семи".

Про це Зеленський заявив у вівторок, 21 березня, на пресконференції після переговорів із Кісідою.

"Я прийняв запрошення прем'єр-міністра (Японії – ред.) і візьму участь у саміті в онлайн-форматі", – сказав він.

Зазначимо, що у 2023 році Японія головує в "Групі семи". Саміт "Групи семи" відбудеться у травні в японському місті Хіросіма.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 березня, президент Володимир Зеленський зустрівся з японським прем'єр-міністром Фуміо Кісідою.

21 березня Фуміо Кісіда прибув до України. Він приїхав до Києва потягом із Польщі. Кісіда прилетів до Польщі після відвідин Індії. Це – перша поїздка Кісіди до України.

Український уряд запросив Кісіду відвідати Україну в січні цього року. Японські медіа того місяця писали, що поїздка Кісіди до України є можливою, і що він, ймовірно, підпише з українською владою спільний документ та наголосить на важливості зробити світ вільним від ядерної зброї.