Нардепа колишньої ОПЗЖ Сергія Льовочкіна виключили з Комітету нацбезпеки та оборони

Виключення Льовочкіна ініціювала депутатка з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

Верховна Рада України на засіданні 21 березня прийняла Постанову про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання".

За проголосували 236 нардепів. Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«Постанова передбачає відкликання з персонального складу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Володимировича Льовочкіна – народного депутата України, депутатська група “Платформа за життя та мир”, який не має допуску до державної таємниці під час дії воєнного стану», — зазначено у пояснювальній записці.

Прийняття Постанови «дозволить забезпечити ефективну роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, належне виконання ним своїх функцій і повноважень під час дії воєнного стану».

Нагадаємо, Льовочкін голосував за позбавлення мандатів Волошина, Королевської і Солода. Однак він був відсутній на попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень однопартійців.

Як відомо, напередодні повномасштабного вторгнення Росії Льовочкін утік з України і був відсутній на останніх засіданнях. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування Української Правди про “Батальйон Монако” і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.

Раніше Рух ЧЕСНО писав про те, що ОПЗЖ є конгломератом двох груп впливу. Лідери однієї групи – Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, лідери іншої – Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Обидві групи контролювали низку телеканалів, котрі забезпечували “Опозиційній платформі” медіапідтримку.

Фактично саме родини Льовочкіних, Суркісів, Козаків та Шуфрич профінансували виборчу кампанію партії. Загалом ОПЗЖ зібрала на парламентські вибори 65,6 млн гривень, витратила – 60,3 млн гривень.