Льовочкін голосував за позбавлення мандатів Волошина, Королевської і Солода

Однак він був відсутній на попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень однопартійців.

Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ та фігурант у справі про фінансування тероризму Сергій Льовочкін з’явився у ВР в річницю повномасштабного вторгнення РФ та голосував за позбавлення мандатів своїх однопартійців – Волошина, Королевської та Солода.

Про це повідомляє Рух Чесно.

Зазначається, що нардеп був присутній та голосував за під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ – Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода. Водночас на попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній.

Фото: Рух Чесно

За наявними у відкритому доступі даними голосувань ВРУ, Сергій Льовочкін був переважно відсутній на них під час дії воєнного стану.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України і був відсутній на останніх засіданнях. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування Української Правди про “Батальйон Монако” і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.

Раніше Рух ЧЕСНО писав про те, що ОПЗЖ є конгломератом двох груп впливу. Лідери однієї групи – Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, лідери іншої – Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Обидві групи контролювали низку телеканалів, котрі забезпечували “Опозиційній платформі” медіапідтримку.

Фактично саме родини Льовочкіних, Суркісів, Козаків та Шуфрич профінансували виборчу кампанію партії. Загалом ОПЗЖ зібрала на парламентські вибори 65,6 млн гривень, витратила – 60,3 млн гривень.