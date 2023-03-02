Планшети отримають діти, які не можуть продовжувати навчання в офлайн-режимі.

Українські школи, що постраждали від обстрілів, отримали понад 4 тисячі планшетів Apple.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Передали українським школам понад 4 тисячі Apple iPad. Ці навчальні заклади в Київській, Чернігівській, Харківській та Миколаївській областях повністю або частково зруйновані від російських обстрілів. Тому діти не можуть продовжувати навчання в офлайн-режимі. Гаджети та цифровізація освіти допоможуть їм здобувати нові знання, підвищуючи цифрову грамотність”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення з‘явилося багато викликів, які допомагають вирішити технологічні питання. Разом з партнерами школи підключають до швидкісного інтернету, забезпечують вчителів ноутбуками, а учнів — технікою, яка дозволяє навчатися в онлайн або змішаному форматі. Рухаємося далі.

Ініціатива з iPad реалізується разом з ASBISс Enterprises PLC, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства освіти і науки України та громадською організацією “Севен Філдс”.

Нагадаємо, цього року випускники шкіл складатимуть мультипредметний тест. Учні 11-х класів звільняються від складання ДПА.