​Україна – серед 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index

Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index 2023. Ще жодна країна за історію цього і схожих рейтингів не покращувала свій результат так радикально.

Про це повідомляє у Facebook директор українського інституту Володимир Шейко.

Він назвав ключові досягнення України за минулий рік.

Впливовість: з 45 на 19 місце у світі. Відзначають виняткову роботу українських дипломатів та ефективне застосування дипломатичних інструментів.

Впізнаваність: з 47 на 14 місце у світі. Впізнаваність України зросла на всіх континентах, причому найбільше покращення відбулося в країнах Африки на південь від Сахари, куди Росія інвестує усі можливі ресурси “м'якої сили”.

Репутація: з 70 на 68 місце у світі.

У загальному рейтингу “м'якої сили” Україна посіла 37 місце зі 121. У 2021 році Україна займала 61 позицію.

Global Soft Power Index 2023 – найповніше у світі дослідження сприйняття національних брендів з охопленням у понад 100 тисяч респондентів, яке проводить Brand Finance. Індекс показує здатність країни впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників – впливовість, впізнаваність та репутація країн.