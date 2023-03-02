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​Україна – серед 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index

Це відбулося завдяки об’єктивним зусиллям нашої країни.

​Україна – серед 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index
Фото: Володимир Шейко

Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index 2023. Ще жодна країна за історію цього і схожих рейтингів не покращувала свій результат так радикально.

Про це повідомляє у Facebook директор українського інституту Володимир Шейко.

Він назвав ключові досягнення України за минулий рік.

  • Впливовість: з 45 на 19 місце у світі. Відзначають виняткову роботу українських дипломатів та ефективне застосування дипломатичних інструментів.
  • Впізнаваність: з 47 на 14 місце у світі. Впізнаваність України зросла на всіх континентах, причому найбільше покращення відбулося в країнах Африки на південь від Сахари, куди Росія інвестує усі можливі ресурси “м'якої сили”.
  • Репутація: з 70 на 68 місце у світі.
  • У загальному рейтингу “м'якої сили” Україна посіла 37 місце зі 121. У 2021 році Україна займала 61 позицію.

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Global Soft Power Index 2023 – найповніше у світі дослідження сприйняття національних брендів з охопленням у понад 100 тисяч респондентів, яке проводить Brand Finance. Індекс показує здатність країни впливати на інших за допомогою привабливості та переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників – впливовість, впізнаваність та репутація країн. 

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