Подоляк назвав свідомою провокацією російську інформацію про "ДРГ" в Брянській області

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував російські заяви про "взяття в заручники українськими диверсантами” мешканців Брянської області.

У твіттері він зазначив, що історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація.

"Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", – написав він.

Історія про українські ДРГ в Рф – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Сьогодні росіяни почали поширювати дані про “перетин кордону”, який нібито вчинили “українські націоналісти”, яким захотілося вчинити стрілянину в російському селі та викрасти його мешканців. Потім інформацію про "викрадення" заперечили самі ж росіяни. Однак вони стверджують, що була стрілянина.

Відповідальність події на території РФ взяло на себе угруповання, що називається "Руський добровольчий корпус", однак його представники сказали, що не воюють із цивільними.