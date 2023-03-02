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Подоляк назвав свідомою провокацією російську інформацію про "ДРГ" в Брянській області

Він зазначив, що російський партизанський рух "стає сильнішим та агресивнішим". 

Подоляк назвав свідомою провокацією російську інформацію про "ДРГ" в Брянській області
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував російські заяви про "взяття в заручники українськими диверсантами” мешканців Брянської області.

У твіттері він зазначив, що історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. 

"Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в Рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів", – написав він. 

Сьогодні росіяни почали поширювати дані про “перетин кордону”, який нібито вчинили “українські націоналісти”, яким захотілося вчинити стрілянину в російському селі та викрасти його мешканців. Потім інформацію про "викрадення" заперечили самі ж росіяни. Однак вони стверджують, що була стрілянина. 

Відповідальність події на території РФ взяло на себе угруповання, що називається "Руський добровольчий корпус", однак його представники сказали, що не воюють із цивільними. 

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