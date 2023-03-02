Масовані ракетні удари Росії можуть залишитися у минулому, – Гуменюк

Ракет у РФ вже набагато менше.

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитися у минулому, але ворог шукає нову тактику.

Про це заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк на брифінгу у Military Media Center.

“Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики”, – сказала вона.

Гуменюк додала, що тепер противник “починає розподіляти в часі ракетні удари. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також невеликі партії Шахедів”.

“Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів. Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії – ред.) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинине, але все ще є. Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства”, – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення по 23 лютого РФ випустила по Україні майже 5 тис. ракет.