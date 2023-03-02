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На Ізюмщині четверо людей загинули, підірвавшись на протитанковій міні

Ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами.

На Ізюмщині четверо людей загинули, підірвавшись на протитанковій міні
Фото: EPA/UPG

На Ізюмщині четверо людей загинули, підірвавшись на протитанковій міні. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

“На Харківщині залишається дуже високою мінна небезпека. На території Ізюмського лісового господарства біля с. Співаківка працівник цього господарства та ще 3 чоловіків, що їхали з ним на автомобілі, підірвалися на протитанковій міні. Всі четверо чоловіків 21-го, 39-ти, 43-х та 54-х років загинули на місці”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, залишені російськими окупантами. Відвідування лісів до їх повного розмінування може коштувати життя.

Нагадаємо, 28 лютого на Херсонщині чоловік підірвався на російській міні. Лікарі борються за його життя.

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