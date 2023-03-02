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СБУ викрило на антиукраїнській діяльності свою співробітницю

Служба безпеки продовжує системне очищення власних лав.

СБУ викрило на антиукраїнській діяльності свою співробітницю
Фото: СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Державним бюро розслідувань викрило на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів Служби.

Вона виправдовувала збройну агресію Росії проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів, повідомляє у Telegram СБУ.

Також фігурантка намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як “нагнітання обстановки” і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС.

Як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, очищення Служби від зрадників і деструктивних елементів – один із пріоритетів сьогодні.

Фото: СБУ

“Ми продовжуємо курс на самоочищення Служби і не збираємося зупинятися. СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом”, – наголосив Василь Малюк.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою). Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

Слідчо-оперативні дії проводили за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

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Нагадаємо, СБУ затримала інформатора росіян, який наводив ракети на цивільні об’єкти Донеччини. 

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