Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
ГоловнаПолітика

Верховна Рада призначила Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості

“За” проголосували 312 нардепів.

Верховна Рада призначила Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила ексочільника “Укрзалізниці” Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко

“Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін”, - написав нардеп.

Фото: Telegram/Гончаренко

Фото: Telegram/Гончаренко

Нагадаємо, напередодні парламентські комітети схвалили кандидатури двох міністрів. Депутати підтримали призначення Михайла Федорова та Олександра Камишіна.

Олександр Камишін у 2021-2023 був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента України. 

До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також