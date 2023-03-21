Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада призначила ексочільника “Укрзалізниці” Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України став колишній очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін”, - написав нардеп.

Фото: Telegram/Гончаренко

Фото: Telegram/Гончаренко

Нагадаємо, напередодні парламентські комітети схвалили кандидатури двох міністрів. Депутати підтримали призначення Михайла Федорова та Олександра Камишіна.

Олександр Камишін у 2021-2023 був головою правління Укрзалізниці, звідки звільнився з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента України.

До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер у Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.