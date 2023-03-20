У Раду надійшли подання про призначення трьох міністрів

У Верховну Раду надійшли подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення трьох міністрів.

Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів в парламенті Тарас Мельничук.

Це - подання на призначення:

Михайла Федорова – на посаду віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації;

Оксена Лісового – на посаду міністра освіти і науки;

Олександра Камишіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Нагадаємо, сьогодні Рада відправила у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра стратегічних галузей Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Згодом планується голосування за призначення нових очільників цих міністерств. Мінстратегпром можуть ліквідувати взагалі.

Федоров був міністром цифрової інформації з серпня 2019 року. Він був одним із небагатьох міністрів, які зберегли свої посади після відставки уряду Олексія Гончарука.

Оксен Лісовий – доброволець, керівник Малої академії наук України.

Олександр Камишін у 2021-2023 був головою правління Укрзалізниці, який звільнявся з планами очолити офіс УЗ у Європі. Після звільнення став позаштатним радником президента України.