Профільний комітет Верховної Ради рекомендував відправити Шкарлета у відставку

Найближчим часом це питання можуть винести на розгляд до сесійної зали.

Профільний Комітет Ради рекомендував відправити міністра освіти Сергія Шкарлета у відставку.

Більшість членів комітету проголосували "за" відставку міністра за власною заявою. Про це повідомила секретар Комітету ВРУ питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

"Комітет освіти майже одноголосно відправив Шкарлета у відставку", – написала вона.

За інформацією джерел LB у парламенті, найближчим часом Рада планує розглянути питання відставки у сесійній залі. Також депутати розглянуть призначення нового міністра.

Три дні тому джерела LB.ua повідомили, що Сергій Шкарлет збирається йти з міністерства. Новим очільником Міносвіти збираються призначити директора Малої академії наук, добровольця Оксена Лісового. 18 березня голова уряду підтвердив, що Шкарлет піде у відставку. За даними джерел редакції, інформація про звільнення міністра зʼявилася після того, як із ним провів розмову президент.

Співрозмовники LB.ua зазначили також, що ректори провідних вишів України збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Сергія Шкарлета на посаді.

Сергія Шкарлета супроводжують скандали ще до призначення його очільником Міносвіти та науки. У червні 2020, коли Шкарлет був лише претендентом, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Автор статті, Віктор Садовий, стверджує, що в монографії "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні" (С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький) є "запозичені" частини тексту зі статті авторства Тетяни Бугай "Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні". Стаття була випущена на три роки раніше, ніж монографія.

Профільний комітет не рекомендував призначати Шкарлета. 25 червня 2020 його призначили в.о. міністра. Вже наступного дня почалися протести. У вересні 2020 Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив плагіат у роботах Шкарлета. В грудні 2020 профільний комітет знову не погодив призначення Шкарлета, але нардепи призначили його міністром мінімальною кількістю голосів. Джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.