Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела

Ректори провідних вишів України збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Сергія Шкарлета на посаді.

Про це LB повідомили джерела зі сфери освіти.

Інформація про його відставку з’явилася вчора - після зустрічі Шкарлета з президентом Володимиром Зеленським.

Сьогодні, 18 березня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив ці кадрові плани.

За законом, це питання має розглянути Верховна Рада і дати “за” звільнення мінімум 226 голосів. Щоб цього не відбулося, як стверджують джерела LB.ua, в понеділок, 20 березня, ректори деяких провідних вишів підпишуть відкритого листа на підтримку Шкарлета.

У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю він говорив, що підтримував експрезидента Віктора Януковича.

Нагадаємо, торік відставки Шарлета вимагали студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія" через скандал довкола виборів президента НаУКМА.

Протести через Шкарлета почалися ще до його призначення – через скандалі із плагіатом. У червні 2020, коли Шкарлет був лише претендентом, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Автор статті, Віктор Садовий, стверджує, що в монографії "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні" (С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький) є "запозичені" частини тексту зі статті авторства Тетяни Бугай "Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні". Стаття була випущена на три роки раніше, ніж монографія.

Профільний комітет не рекомендував призначати Шкарлета. 25 червня 2020 його призначили в.о. міністра. Вже наступного дня почалися протести. У вересні 2020 Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив плагіат у роботах Шкарлета. В грудні 2020 профільний комітет знову не погодив призначення Шкарлета, але нардепи призначили його міністром мінімальною кількістю голосів. Джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.