Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
Арешт Путіна та «сюрприз» для Сі
У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
У бюро ритуальних послуг на Львівщині правоохоронці вилучили арсенал зброї та наркотики
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини (доповнено)
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Сі став більшим за Мао. Китайці заявили про пряме протистояння зі США
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Спочатку було місто. Частина 5. Зонінг як інструмент регулювання забудови
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Нардеп Михайло Забродський складе мандат
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
Командувати штурмовою бригадою "Сталевий кордон" буде звільнений з полону захисник Маріуполя Падитель. Відеоінтервʼю із ним
ГоловнаПолітика

У Сирії ще є певна кількість українців, - Юсов

Мова іде про територію, де контроль утримують різні угрупування.

У Сирії ще є певна кількість українців, - Юсов
Фото: ГУР

На території Сирії продовжує перебувати певна кількість українців, серед яких здебільшого жінки та діти.

Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону.

“Це планова робота, це робота, яку ще належить закінчити. Тому що в тих таборах продовжують перебувати ще певна кількість українців. Мова іде здебільшого про жінок і дітей. І це те, що ще треба закінчити”, - сказав Юсов.

Він наголосив, що “робота складна, тому що мова іде про територію, де тривають внутрішні конфлікти, де контроль утримують на різних територіях, різні угрупування, різні групи”.

“Часто ці кордони ніким не визнані. Тому справді це складна і дипломатична, і політична, і безпекова робота. Це не вперше українці забирають із Сирії власне своїх. І безумовно, це те, що треба буде закінчити, і найближчим часом обов’язково так і буде”, - підкреслив Юсов.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як повідомлялося, співробітники Головного управління розвідки Міноборони провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України — двох жінок та шістьох дітей, яких утримували на території Сирії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також