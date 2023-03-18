У Сирії ще є певна кількість українців, - Юсов

На території Сирії продовжує перебувати певна кількість українців, серед яких здебільшого жінки та діти.

Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону.

“Це планова робота, це робота, яку ще належить закінчити. Тому що в тих таборах продовжують перебувати ще певна кількість українців. Мова іде здебільшого про жінок і дітей. І це те, що ще треба закінчити”, - сказав Юсов.

Він наголосив, що “робота складна, тому що мова іде про територію, де тривають внутрішні конфлікти, де контроль утримують на різних територіях, різні угрупування, різні групи”.

“Часто ці кордони ніким не визнані. Тому справді це складна і дипломатична, і політична, і безпекова робота. Це не вперше українці забирають із Сирії власне своїх. І безумовно, це те, що треба буде закінчити, і найближчим часом обов’язково так і буде”, - підкреслив Юсов.

Як повідомлялося, співробітники Головного управління розвідки Міноборони провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України — двох жінок та шістьох дітей, яких утримували на території Сирії.