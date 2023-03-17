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"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ

До війська комбриг повернувся з початком широкомасштабного вторгнення.

"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ
Фото: eurosolidarity.org

Народного депутата від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського, який має намір скласти депутатський мандат, призначили на високу посаду в керівництві ЗСУ. Про це йдеться у заяві "ЄС, розміщеній на офіційному сайті партії.

"Де-факто до війська генерал Забродський, Герой України ще з 2014 року, легендарний командувач ДШВ і комбриг 95-ї бригади, повернувся з перших же днів повномасштабного вторгнення. Тепер настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу на русню. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, бо такі досвідчені та сміливі воїни як Михайло – на вагу золота. Такими як він пишалася би будь-яка команда", - йдеться у заяві.

У "Європейській Солідарності" висловили впевненість, що генерал Забродський виправдає довіру і справдить найкращі сподівання. 

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