"Європейська Солідарність" заявила про призначення Забродського на високу посаду в керівництві ЗСУ

Народного депутата від "Європейської Солідарності" Михайла Забродського, який має намір скласти депутатський мандат, призначили на високу посаду в керівництві ЗСУ. Про це йдеться у заяві "ЄС, розміщеній на офіційному сайті партії.

"Де-факто до війська генерал Забродський, Герой України ще з 2014 року, легендарний командувач ДШВ і комбриг 95-ї бригади, повернувся з перших же днів повномасштабного вторгнення. Тепер настав момент, коли він має повною мірою зосередитися на службі, посилити стратегічний потенціал ЗСУ і сприяти разом з Валерієм Залужним та іншими воєначальниками успіху вирішального контрнаступу на русню. На фронті він зараз дійсно куди потрібніший, бо такі досвідчені та сміливі воїни як Михайло – на вагу золота. Такими як він пишалася би будь-яка команда", - йдеться у заяві.

У "Європейській Солідарності" висловили впевненість, що генерал Забродський виправдає довіру і справдить найкращі сподівання.