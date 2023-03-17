Сергій Шкарлет звільняється з Міносвіти, - джерела

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде у відставку.

Про це LB.ua підтвердили джерела у "Слузі народу".

"Давно хотіли - ще до 24.02. Не справляється", - зауважив один зі співрозмовників.

Новим очільником МОНУ буде директор Малої академії наук, доброволець Оксен Лісовий.

Як зазначають джерела LB.ua, "вся здорова частина парламенту за його призначення".

У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив Шкарлету нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

У 2010 році Шкарлет балотувався до Чернігівської облради від "Партії регіонів". Тоді в інтерв'ю він говорив, що підтримував експрезидента Віктора Януковича.

Нагадаємо, торік відставки Шарлета вимагали студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія" через скандал довкола виборів президента НаУКМА.

Протести через Шкарлета почалися ще до його призначення – через скандалі із плагіатом. У червні 2020, коли Шкарлет був лише претендентом, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії в співавторстві ректора Чернігівського НТУ і кандидата в міністри освіти Сергія Шкарлета.

Автор статті, Віктор Садовий, стверджує, що в монографії "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні" (С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький) є "запозичені" частини тексту зі статті авторства Тетяни Бугай "Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні". Стаття була випущена на три роки раніше, ніж монографія.

Профільний комітет не рекомендував призначати Шкарлета. 25 червня 2020 його призначили в.о. міністра. Вже наступного дня почалися протести. У вересні 2020 Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виявив плагіат у роботах Шкарлета. В грудні 2020 профільний комітет знову не погодив призначення Шкарлета, але нардепи призначили його міністром мінімальною кількістю голосів. Джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.