На Ставці Верховного головнокомандувача обговорили найскладніші точки фронту

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував про загальну ситуацію на фронті. Про це повідомили на сайті президента.

"Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Учасники також розглянули актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Попереднє засідання Ставки проводили 14 березня.