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На Ставці Верховного головнокомандувача обговорили найскладніші точки фронту

Головнокомандувач доповів про загальну ситацію. 

На Ставці Верховного головнокомандувача обговорили найскладніші точки фронту
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний проінформував про загальну ситуацію на фронті. Про це повідомили на сайті президента. 

"Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі", – йдеться у повідомленні.

Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб. Учасники також розглянули актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Попереднє засідання Ставки проводили 14 березня. 

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