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Волонтери передали чергову партію бронежилетів для медиків Донеччини, - Кириленко

Бронежилети виготовлені із високоякісного ізраїльського матеріалу.

Волонтери передали чергову партію бронежилетів для медиків Донеччини, - Кириленко
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Волонтери передали чергову партію бронежилетів для медиків Донеччини. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Чергову партію бронежилетів для медиків Донеччини передали волонтери Львівського оборонного кластеру. Всього з початку повномасштабного вторгнення ЛОК передав медикам з прифронтових територій понад 3000 бронежилетів, із них близько 1100 — у Донецьку область”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бронежилети розроблені фахівцями Львівського оборонного кластеру та Харківського заводу засобів індивідуального захисту і виготовлені із високоякісного ізраїльського матеріалу.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, в українській розвідці розповіли про ефективність “народного супутника” фонду Притули. Розвідка почала використовувати цей супутник з 24 вересня 2022 року. Космічний апарат “ICEYE”, придбаний за пожертви українців фондом Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.

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