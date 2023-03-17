Наразі відбувається кібератака на державні ресурси України

У п’ятницю 17 березня відбувається кібератака на державні ресурси України. Користувачі можуть мати проблеми з доступом до Єдиного та Державного реєстрів, сайта Міністерства юстиції України тощо.

Про це інформує портал “Судова влада”.

“Державне підприємство "Національні інформаційні системи" інформує, що 17 березня 2023 року відбувається кібератака на державні ресурси України, в тому числі на Єдині та Державні реєстри, сайти Міністерства юстиції України, ДП “НАІС” тощо”, – йдеться в повідомленні.

Через великий обсяг трафіку під час DdoS-атаки користувачі ресурсів можуть спостерігати проблеми з отриманням доступу до них.

Спеціалісти ДП “Національні інформаційні системи” спільно з фахівцями провайдера працюють над вирішенням проблеми.

Нагадаємо, вчора росіяни здійснили кібератаку на систему електронної пошти української судової системи.