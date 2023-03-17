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Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці на Донеччині

Бої за місто тривають.

Росіяни завдали чотири авіаудари по Авдіївці на Донеччині
Фото: Віталій Барабаш у Telegram

Сьогодні зранку окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Росіяни нанесли чотири авіаудари по Авдіївці. Жертв немає. Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово”, – написав він у Telegram

Єрмак додав, що бої за Авдіївку тривають.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Оновлено 11:10. Керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш уточнив, що росіяни влучили у багатоповерхівку ракетою Х-59. У будинку жили люди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Фото: Віталій Барабаш у Telegram

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Нагадаємо, зранку у п'ятницю 17 березня відбувся ракетний авіаудар окупантів по Авдіївці. За добу в регіоні двоє людей загинули, вісім отримали поранення.

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