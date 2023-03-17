Сьогодні зранку окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Росіяни нанесли чотири авіаудари по Авдіївці. Жертв немає. Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово”, – написав він у Telegram.

Єрмак додав, що бої за Авдіївку тривають.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Оновлено 11:10. Керівник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш уточнив, що росіяни влучили у багатоповерхівку ракетою Х-59. У будинку жили люди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Фото: Віталій Барабаш у Telegram

Нагадаємо, зранку у п'ятницю 17 березня відбувся ракетний авіаудар окупантів по Авдіївці. За добу в регіоні двоє людей загинули, вісім отримали поранення.