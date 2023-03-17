Побиття строковика: суд відправив офіцера Віктора Вітусевича під цілодобовий домашній арешт

Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини Віктора Вітусевича, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.

Про це повідомляє “Українська правда” із посиланням на коментар пресслужби ДБР.

У відомстві повідомили, що відповідне рішення виніс Богунський районний суд м. Житомир 16 березня.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині. Молодший лейтенант Віктор Вітусевич визнав свою провину. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

До цього у соцмережах з’явилась інформація, що у 190-му навчальному центрі ЗСУ в селищі Гуйва Житомирської області командир 2-го взводу роти охорони, лейтенант Віктор Вітусевич побив солдата. Пізніше лейтенант записав відеозвернення з виправданнями.