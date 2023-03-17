У Запоріжжі СБУ викрила двох прихильників “русского мира”

Служба безпеки викрила на антиукраїнській діяльності двох місцевих мешканців, які в умовах воєнного стану поширювали пропаганду країни-агресора.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

“Прихильниками «русского мира» виявились колишній співробітник органів МВС та пенсіонер цивільного флоту. З початком російської агресії вони завзято виправдовували повномасштабне вторгнення в Україну військ рф, категорично заперечували військові злочини агресора та вихваляли політичне керівництво рф”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на власних сторінках, зареєстрованих в заборонених соціальних мережах, вони розповсюджували матеріали із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Також агітатори поширювали у відкритому доступі для перегляду іншими користувачами публікації – репости антиукраїнських спільнот, а також матеріали, які вихваляли дії російського керівництва, зокрема Путіна та Кадирова.

Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки.

Під час огляду комп’ютерної техніки правоохоронці виявили матеріали, які містять докази їх протиправної діяльності.

Наразі обвинувальні акти стосовно агітаторів скеровані до суду за ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, на Кіровоградщині зрадниця розвідувала для ворога локації підприємств українського оборонпрому. Ця інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.