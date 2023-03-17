Блінкен заявив, що найманці "Вагнера" погіршують безпеку Африки та експлуатують природні ресурси

Присутність цих найманців послаблює і робить країни більш бідними та незахищеними.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська "група Вагнера" приносить насильство та нестабільність в Африку. Про це він сказав під час свого візиту до регіону, повідомляє Bloomberg.

"Там, де присутній Вагнер, неминуче відбуваються погані речі", – сказав Блінкен на брифінгу в столиці Нігеру Ніамей у четвер.

Він додав, що присутність цих найманців послаблює і робить країни більш бідними та незахищеними.

"І ми також бачили, як "Вагнер" бере участь в експлуатації природних ресурсів, приносячи з собою корупцію, приносячи з собою насильство – загалом погіршуючи безпеку, а не покращуючи її", – зазначив держсекретар США.

Уряди деяких африканських країн винаймають "вагнерівців", аби вони придушували протести громадян та воювали з опонентами. Politico писало, що “група Вагнера” розширює свої гірничодобувні проєкти в Африці, щоб залучити мільйони для підтримки своїх військових операцій в Україні.