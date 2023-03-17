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Україна отримала від ЄС 17,4 млн євро на розвиток е-послуг

За підтримки європейських партнерів країна буде вдосконалювати цифрову інфраструктуру, реєстри та публічні електронні послуги відповідно до стандартів ЄС.

Україна отримала від ЄС 17,4 млн євро на розвиток е-послуг
Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров
Фото: Мінцифри

У межах проєкту DT4UA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується естонською Академією електронного управління, Україна отримала в ЄС 17,4 млн євро на розвиток е-послуг.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри

“Програма DT4UA офіційно стартувала. Для її реалізації Україна отримала 17,4 млн на розвиток е-послуг. Проєкт DT4UA дасть новий поштовх для цифрової трансформації та інвестиції в майбутнє нашої країни”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що за підтримки європейських партнерів країна буде вдосконалювати цифрову інфраструктуру, реєстри та публічні електронні послуги відповідно до стандартів ЄС. Створювати ще більше корисних послуг та сервісів для взаємодії держави та громадян. 

Нагадаємо, нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що українці придбали у Дії пів мільйона військових облігацій. Таким чином українці спонсорують перемогу України над РФ.

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