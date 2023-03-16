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​Латвія вже надала Україні допомоги на 300 млн євро, – Шмигаль

З новим пакетом допомоги ця сума сягне 370 млн євро.

​Латвія вже надала Україні допомоги на 300 млн євро, – Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль у Telegram

Наразі Латвія надала Україні військової допомоги на 300 млн євро. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що з реалізацією нового пакета сума допомоги від Латвії зросте до 370 млн євро.

"Україна вже отримала від Латвії військової допомоги на суму понад 300 млн євро. І ми дякуємо за затвердження нового пакету допомоги в новому бюджеті, завдяки якому ця сума досягне 370 млн євро, або більш ніж 1% ВВП Латвії", – сказав прем’єр-міністр України на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Кріш’янісом Каріньшем.

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Шмигаль додав, що Україна цінує зусилля латвійських партнерів для навчання українських військових за стандартами НАТО, що “робить Україну на крок ближче до перемоги”. Він також нагадав, що уряд Латвії одним із перших затвердив національну позицію щодо підтримки членства України в ЄС, і подякував за таке рішення та подальшу консультаційну й адвокаційну роботу з цього питання.

Нагадаємо, сьогодні зранку прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш прибув з візитом до Києва. 

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