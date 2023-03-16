Крім того, активісти вимагають повернути викладачів, що звільнились через позицію керівництва закладу.

Сьогодні, 16 березня, активісти провели акцію під Національною музичною академією України ім. П. І. Чайковського із закликом прибрати із назви ім’я російського композитора.

Про це повідомляє “Суспільне Культура”.

"Битва" за назву Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського не припиняється від квітня 2022 року. Оскільки керівництво інституції не хоче відмовлятися від імені російського композитора, 16 березня під стінами закладу провели мирну акцію”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники вимагають від адміністрації "прибрати ім'я росіянина Чайковського", а також прибрати символи Росії зі стін академії та повернути викладачів, що звільнились через небажання змінювати назву закладу.

Фото: Суспільне Культура

Фото: Суспільне Культура

Фото: Суспільне Культура

Нагадаємо, на початку березня із музичної академії ім. Чайковського звільнився ще один викладач: пішов Володимир Сіренко, який викладав у НМАУ з 1992 року.

Напередодні стало відомо, що з цієї причини пішла зі НМАУ професорка, викладачка кафедри історії світової музики Олена Корчова. Також пообіцяла звільнитися композиторка Алла Загайкевич.