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До України прибула міністерка культури Хорватії

Дві країни поглиблюють співпрацю у сфері збереження та відновлення культурної спадщини. 

До України прибула міністерка культури Хорватії
Фото: Telegram/Олександр Ткаченко

До України прибула міністерка культури Хорватії Ніна Обулєн Коржінек зі своєю командою.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“Радий вітати мою колегу міністерку культури Хорватії Ніну Обулєн Коржінек та її команду. Це знаковий та символічний візит для нас”, - написав міністр.

Він зазначив, що вдячний за співпрацю між українськими та хорватськими інституціями у сфері збереження та відновлення культурної спадщини України. Попереду день обміну безцінним досвідом та знайомство з Україною.

Нагадаємо, раніше в українському Мінкульті заявили, що на повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття. Визначення точної кількості вкраденого Росією є складним і тривалим процесом.

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