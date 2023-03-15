Фільм «Памфір»: історія прем’єрних показів

Це дуже глибокий та кілька вимірний фільм. У кожній сцені не знайдеш нічого випадкового, кожна деталь має свою ціль, значення та сенс.

«Памфір» – це про нове українське кіно, про кіно нового рівня і нового складу.

Фото: стоп кадр Стоп-кадр з фільму 'Памфір'

В центрі сюжету фільму — історія родини головного героя, Леоніда на прізвисько “Памфір”. Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб возз’єднатися з сім’єю. Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію і змушує його звернути на ризикований шлях з незворотними наслідками.

Події фільму «Памфір» розгортаються у західних областях України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Режисером та автором сценарію фільму є Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Про перші покази та реакцію аудиторії

Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 21 травня 2022 року.

Тоді, у травні, були ще дуже гострі відчуття, це були перші відрядження і перші представлення України, після початку повномасштабної війни. До українців ставилися із неймовірною шаною та підтримкою.

Після прем’єрного показу, коли на екрані пішли титри, зал встав та дуже довго аплодував, в деяких глядачів текли сльози. Реакція залу повністю відобразила сприйняття та ставлення до фільму.

На всі покази «Памфіру» у Каннах були sold out, при чому навіть ранкові покази. (Зазвичай на фестивалях всі лягають спати пізно, тому на ранкові покази завжди є квитки).

У жовтні 2022 року стартували покази у Франції. Я була на авант прем’єрі 21 жовтня 2022 року в паризькому кінотеатрі MK2 Bastille. На показі побували посол Литви у Франції та постійний представник Литви при ЮНЕСКО Йоланта Балчюнене, посол Греції у Франції та постійний представник Греції при ЮНЕСКО Марія Діамантопулу, постійний представник Польщі при ЮНЕСКО Маріуш Левицький, представник секретаріаіту гендиректора ЮНЕСКО Ніколас Кассіанідес, посол України у Франції Вадим Омельченко та директор Культурно-інформаційного центру посольства України у Франції Вікторія Гуленко.

Були французи та українці, які проживають у Франції, представники креативної та фешн-індустрії. Дуже цікаво було почути їхню думку: вони говорили про те, що кожен кадр, кожну сцену можна роздивлятися годинами, розбирати на постери та листівки. Окрім сенсів, вкладених у історію, візуальна складова вразила глядачів.

Після перегляду фільму французи були вражені тим, що вони бачили на екрані. І важливо було почути від французів, що тепер після перегляду фільму, вони розуміють хто такі українці та чому ми так боремось за нашу свободу. Хоча фільм зовсім не про війну, але він про нашу ідентичність.

У Франції стрічку переглянули понад 70 000 глядачів, прокат тривав цілих 5 місяців. І це дуже гарний показник за словами нашого французького.

Це один із 16 кращих релізів Франції за версією Télérama, культурний підрозділ Le Monde

Запланований прокат в таких країнах, як: Італія, Польща, Україна, країни Балтії, Словенія, Канада, Британія, Ірландія. Вцілому фільм продано вже більше, ніж 20-ти країнам світу.

«Памфір» було відібрано до участі у програмах понад 40 кінофестивалів у 25 країнах світу.

Прем‘єра фільму відбулася у Каннах, у програмі "Двотижневик режисерів".

«Найкращий фільм» на Каїрському міжнародному кінофестивалі, отримав нагороду Міжнародного тижня критики Shadi Abdel Salam.

Картина потрапила до програми Роттердамського міжнародного кінофестивалю (International Film Festival Rotterdam) та Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

«Памфір» отримав найбільшу кількість нагород Національної премії кінокритиків "Кіноколо" на Київському тижні критики. 5 з 10 — за найкращий фільм, найкращий сценарій, найкращого режисера, найкращого актора та відкриття року.

Європейська кіноакадемія оголосила «Памфір» одним із шести номінантів на European Discovery - Prix FIPRESCI, нагороду, яка щорічно вручається в межах European Film Awards за найкращий дебютний повнометражний фільм.

Про виставку в Українському домі

Окремою подією в середині проєкту стала виставка «Памфірова Маланка. Танець смерті та життя» у співавторстві з Національним центром Український дім.

Відвідувачі виставки змогли зазирнути за лаштунки створення фільму, побачити частину робочого матеріалу проєкту: розкадровки деяких сцен, ескізи костюмів, частини декорацій, відео з репетиціями та сцени з фільму, які не ввійшли у сам фільм.

Маланка для багатьох знайома традиція, а виставка ще раз довела, що є величезний попит на українську культуру. Буковинська Маланка увійшла до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Це український Burning man, що має кожен рік збирати людей з усього світу, на мою думку. І так і буде після перемоги.

Фото: Кирило Авраменко

Виставка вийшла дуже резонансною і необхідною для прокату фільму. У нас кількість відвідувачів досягла 7 тисяч. Були люди старшого покоління, було дуже багато молоді, частина яких вже бачила «Памфір», частина з яких з нетерпінням чекає.

Зараз виставка вирушила у свою подорож: Чернівці в центрі Миколайчука з 2 по 10 березня, далі у Львові з 28 березня, а потім в планах є Варшава, Амстердам та Париж.

Фото: Кирило Авраменко

Прем’єра в Україні

Після прем’єри в Каннах ми не знали, коли може відбутися показ в Україні. Деякі колеги ризикували та планували до прем’єрні покази вже в літку. Але всі розуміли, що не можна розраховувати на ту кількість відвідувачів, яка могла б були до війни. Розбомблені кінотеатри, немає світла, тривоги – дуже багато нових факторів і чинників, що впливали на реліз фільму. Але нам важливо показати фільм вдома, тому було прийняте рішення про дату прокату з 23 березня 2023 року, незважаючи на всі обставини.

Зараз готуємо серію допрем’єрних показів в різних містах України за участю акторів, творчої команди та режисера фільму. З нетерпінням вже чекаємо в кінотеатрах нашого глядача.

Довідка

«Памфір» — копродукція України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу. Виробництво компанії Bosonfilm, у співпраці з Les Films D’Ici, Madants, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Soilfilms, Wady Media та Moderator.

Продюсери: Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі. Ко-продюсери: Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Гуделл.

Девелопмент проєкту здійснювався за підтримки Українського Культурного Фонду.

Виробництво фільму підтримали Державне агентство України з питань кіно, Польський Інститут Кіно (PISF), Французський національний центр кіно CNC (Aide aux cínemas du monde), Чернівецька обласна державна адміністрація та міжнародні фонди Visions Sud Est, Hubert Bals Fund, та Goteborg Film Fund.

Міжнародна промоція фільму здійснюється за підтримки Українського Інституту, German Films та Goteborg Film Fund.

Соціальні мережі фільму:

Instagram https://instagram.com/pamfir_film?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook https://www.facebook.com/pamfirfilm

Автор: Альона Тимошенко, співпродюсерка фільму «Памфір» та керівниця Української кіношколи (Ukrainian Film School)