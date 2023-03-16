У Мінкультури назвали лауреатів премії імені Лесі Українки за твори для дітей

Вони отримають по 20 тисяч гривень.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України назвали лауреатів премії імені Лесі Українки за 2022 рік.

Премію Кабінету Міністрів України імені присуджують за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, які “сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання”.

Визначає лауреатів Комітет з присудження Премії, МКІП подає узгоджені пропозиції до Кабінету Міністрів України. Розмір грошової частини премії за перемогу у кожній з номінацій – 20 тисяч гривень.

Лауреати премії:

у номінації “Літературні твори для дітей та юнацтва” – письменниці Мамчич Олесі Олександрівні за книжку “Як правильно ревіти?”,

у номінації “Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва” – художниці Садовенко Оксані Ігорівні за оригінальне художнє оформлення книжки “Ти і Малевич”,

у номінації “Театральні вистави для дітей та юнацтва” режисеру-постановнику Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва (м. Львів) Ципіній Ірині Володимирівні за створення вистави “Пливе човен”.

Нагадаємо, 14 березня Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список творів, що претендують на нагороду в 2023 році. До списку увійшло 13 книг, одна з них – "Львівська гастроль Джиммі Хендрікса" Андрія Куркова у перекладі Рубена Вуллі.