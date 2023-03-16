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У Мінкультури назвали лауреатів премії імені Лесі Українки за твори для дітей

Вони отримають по 20 тисяч гривень.

У Мінкультури назвали лауреатів премії імені Лесі Українки за твори для дітей
Фото: З відкритих джерел

У Міністерстві культури та інформаційної політики України назвали лауреатів премії імені Лесі Українки за 2022 рік.

Премію Кабінету Міністрів України імені присуджують за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, які “сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання”.

Визначає лауреатів Комітет з присудження Премії, МКІП подає узгоджені пропозиції до Кабінету Міністрів України. Розмір грошової частини премії за перемогу у кожній з номінацій – 20 тисяч гривень.

Лауреати премії:

  • у номінації “Літературні твори для дітей та юнацтва” – письменниці Мамчич Олесі Олександрівні за книжку “Як правильно ревіти?”,
  • у номінації “Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва” – художниці Садовенко Оксані Ігорівні за оригінальне художнє оформлення книжки “Ти і Малевич”,
  • у номінації “Театральні вистави для дітей та юнацтва” режисеру-постановнику Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва (м. Львів) Ципіній Ірині Володимирівні за створення вистави “Пливе човен”.

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Нагадаємо, 14 березня Міжнародна Букерівська премія оголосила довгий список творів, що претендують на нагороду в 2023 році. До списку увійшло 13 книг, одна з них – "Львівська гастроль Джиммі Хендрікса" Андрія Куркова у перекладі Рубена Вуллі. 

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