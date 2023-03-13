В Одесі пройде фестиваль сучасної культури "ПОРУЧ"

Фото: "ПОРУЧ"

31 березня в Одесі розпочнеться фестиваль сучасної культури "ПОРУЧ", організований незалежним колективом культурних менеджерок та менеджерів у партнерстві з командою Amalgama та кочовою бібліотекою «Книжковий курінь». Про це повідомила пресслужба фестивалю.

В рамках події пройдуть кінопокази українського кіно, презентації книг, музичні виступи, дискусії та неформальне спілкування учасників.

У кінопрограмі фестивалю покажуть такі стрічки, як драма "Бачення метелика", яка увійшла до програми "Особливий погляд" у Каннах, документальні фільми "Нескінченність за Флоріаном" та "Шелест кроків", що розповідають про видатних українських митців, а також легендарний "Камінний хрест" Леоніда Осики.

Після кожного з показів відбудуться також зустрічі з режисерами та кінознавцями. В списку запрошених гостей зокрема режисер Максим Наконечний та кінознавиця Юлія Коваленко.

Окрім кінопоказів, 2 квітня на фестивалі відбудеться презентація книг «За лаштунками імперії» та «Марсіани на Хрещатику» і зустріч з авторкою та літературознавицею Вірою Агеєвою.

На події також працюватиме кочова бібліотека «Книжковий курінь». Там гості фестивалю зможуть ознайомитися з виданнями української класичної та сучасної літератури, праці з історії, філософії, мистецтва, урбаністики, краєзнавства, соціології тощо, а також взяти книги додому на тимчасове безкоштовне читання.

Кожен день фестивалю закінчуватиметься музичною програмою, зокрема діджей-сетами та музичним перфомансом Олексія Лупашка (учасник Potreba Group), і живим виступом від Polje.

Детальну програму фестивалю можна переглянути за посиланням.

«ПОРУЧ — це волонтерська ініціатива незалежних культурних дієвців Одеси з різних сфер, - розповідає засновниця фестивалю кінокритикиня Ольга Сидорушкіна. - Ми маємо спільне бажання формувати локальну культуру нової України. І, у першу чергу, підтримати одеське мистецьке середовище під час повномасштабної війни, створити точку перетину, навколо якої формується спільнота однодумців».

Фестиваль пройде за адресою Військовий узвіз, 18 (театральний простір ТЕО).

Нагадаємо, 10 березня в Штутгарті відкрилась виставка Отто Дікса та українських митців про війни в Європі.