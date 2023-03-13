Переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” стала стрічка “Все завжди і водночас”.

Фото: EPA/UPG

Учора ввечері журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило переможців 95-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

Про це повідомляє Укрінформ.

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” стала стрічка “Все завжди і водночас”. Творчий колектив фільму забрав одразу сім “Оскарів”: на додачу до найкращого фільму, ще й за “Найкращу режисерську роботу”, “Найкращу жіночу роль”, “Найкращу чоловічу роль другого плану”, “Найкращу жіночу роль другого плану”, “Найкращий оригінальний сценарій” та “Найкращий монтаж”.

Фото: EPA/UPG Верхній ряд (зліва направо): володарка нагороди за найкращу жіночу роль другого плану Джеймі Лі Кертіс, за найкращу чоловічу роль другого плану Ке Хуі Куан, за найкращий фільм Джеймс Хонг, Джонатан Ван, за найкращу жіночу роль Мішель Єо, Стефані Енн Сюй, (нижній ряд) володарі нагороди за найкращу режисуру та найкращий фільм «Все всюди й одразу» Ден Кван і Деніел Шайнерт, під час 95-ї щорічної Церемонія вручення нагород Академії в Dolby Theatre у Голлівуді, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США, 12 березня 2023 р.

Звання найкращого актора заслужено завоював Брендан Фрейзер, який виконав головну роль у фільмі “Кит”.

Фото: EPA/UPG Брендан Фрейзер

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”, а найкращою короткометражною анімацією – “Хлопчик, кріт, лисиця і кінь”.

Технічна нагорода за “Найкращий звук” очікувано дісталася “Найкращому стрільцю: Маверіку”, а в категорії “Найкраща музика до фільму” перемогу здобув фільм “На західному фронті без змін”. Натомість, найкраща пісня, на переконання журі, – це “Naatu Naatu” із фільму “RRR”.

Один із фаворитів цьогорічної кінопремії “Банши Інішерин”, який номінувався на перемогу у 9 номінаціях, не отримав жодної статуетки.

Не здобув перемоги й знятий у співпраці між Україною, Данією, Швецією та Фінляндією фільм "Будинок зі скалок", який претендував на отримання “Оскара” в категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”, однак поступилася “Навальному”. Документальний фільм про Україну вперше змагався за отримання “Оскара” за майже століття вручення нагород.

Фото: EPA/UPG найкраща жіноча роль Мішель Єо

Фото: EPA/UPG жіноча роль другого плану Джеймі Лі Кертіс

Загальний список всіх номінацій та переможців:

найкращий фільм: “Все завжди і водночас” (Ден Кван і Деніел Шайнерт, а також Джонатан Ван);

режисерська робота: Ден Кван і Деніел Шайнерт (“Все завжди і водночас”);

чоловіча роль: Брендан Фрейзер (“Кит”);

жіноча роль: Мішель Єо (“Все завжди і водночас”);

чоловіча роль другого плану: Джонатан Ке Кван (“Все завжди і водночас”);

жіноча роль другого плану: Джеймі Лі Кертіс (“Все завжди і водночас”);

оригінальний сценарій: Ден Кван і Деніел Шайнерт (“Все завжди і водночас”);

адаптований сценарій: Сара Поллі (“Говорять жінки”);

анімаційний повнометражний фільм: “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”;

анімаційний короткометражний фільм: “Хлопчик, кріт, лисиця і кінь”;

міжнародний художній фільм: “На західному фронті без змін”;

документальний повнометражний фільм: “Навальний”;

документальний короткометражний фільм: “Заклиначі слонів”;

ігровий короткометражний фільм: “Ірландське прощання”;

музика до фільму: Фолькер Бертельманн (“На західному фронті без змін”);

пісня до фільму: “Naatu Naatu”, музика М. М. Кіравані та слова Чандрабоза (“RRR”);

звук: Марк Вайнгартен, Джеймс Х. Мазер, Ел Нельсон, Кріс Бердон і Марк Тейлор (“Найкращий стрілець: Маверік”);

робота художника-постановника: Крістіан М. Голдбек та Ернестін Хіппер (“На західному фронті без змін”);

операторська робота: Джеймс Френд (“На західному фронті без змін”);

грим та зачіски: Едріан Моро, Джуді Чін, Енн Марі Бредлі (“Кит”);

Дизайн костюмів: Рут Картер (Чорна пантера: Ваканда назавжди»);

монтаж: Пол Роджерс (“Все завжди і водночас”);

візуальні ефекти: Джо Леттері, Річард Бейнхем, Ерік Сайндон і Деніел Барретт (“Аватар: Шлях води”).

Цього року як і минулого організатори премії “Оскар” відмовили в трансляції звернення президента України Володимира Зеленського.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав лицемірством рішення не запрошувати президента Володимира Зеленського на церемонію вручення "Оскара", де одним із головних претендентів на перемогу в номінації "найкращий іноземний фільм" є антивоєнна стрічка "На Західному фронті без змін".

Нагадаємо, українські фільми “Це побачення” та “Прокидаючись у тиші” отримали нагороди на Берлінському кінофестивалі.