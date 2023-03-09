Київська книгарня долучилась до збору книжок для шпиталів

Столична книгарня “Сяйво книги” долучилась до збору книжок для шпиталів.
Про це повідомила пресслужба КП “Міський магазин”.
Зазначається, що до 31 березня включно можна принести такі книжки:
- книги з історії України та будь-яку історичну літературу;
- українська та світова класика (окрім російської);
- фантастика;
- нон-фікшн (книги з історії створення брендів, історії відомих особистостей, мемуари, біографії та автобіографії);
- комікси;
- популярні книги українських та зарубіжних авторів сучасності.
Приймаються книги лише українською мовою.
Нагадаємо, Український інститут книги отримав фінансування для підтримки книговидання.