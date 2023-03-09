Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
ГоловнаКультура

Київська книгарня долучилась до збору книжок для шпиталів

Приймаються книги лише українською мовою.

Київська книгарня долучилась до збору книжок для шпиталів
Фото: facebook/Видавництво Фоліо

Столична книгарня “Сяйво книги” долучилась до збору книжок для шпиталів.

Про це повідомила пресслужба КП “Міський магазин”.

Зазначається, що до 31 березня включно можна принести такі книжки: 

Підписуйтесь на наш Google News

  • книги з історії України та будь-яку історичну літературу;
  • українська та світова класика (окрім російської);
  • фантастика;
  • нон-фікшн (книги з історії створення брендів, історії відомих особистостей, мемуари, біографії та автобіографії);
  • комікси;
  • популярні книги українських та зарубіжних авторів сучасності.

Приймаються книги лише українською мовою.

Нагадаємо, Український інститут книги отримав фінансування для підтримки книговидання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також