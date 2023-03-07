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З київської консерваторії звільнився вже третій викладач

Пішла композиторка Алла Загайкевич, яка викладала на кафедрі композиції НМАУ.

З київської консерваторії звільнився вже третій викладач
Фото: НМАУ

З Національної музичної академії України ім.Чайковського звільнилась Алла Загайкевич. Про це вона повідомила на своїй фейсбук сторінці.

“Подала заяву на звільнення з НМАУ ім. П.І.Чайковського з 9 березня. Весна прийде! Ми переможемо!” - написала композиторка. Раніше вона повідомляла про намір звільнитись через незгоду із рішенням керівництва закладу зберегти ім’я Чайковського в його назві.

Алла Загайкевич викладала на кафедрі композиції НМАУ. Раніше з консерваторії з тієї ж причини звільнились викладачка кафедри історії світової музики Олена Корчова та головний диригент Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко

Нагадаємо, у червні 2022 викладачі київської консерваторії виступили проти рішення керівництва зберегти ім’я Чайковського у назві. До них приєднались студенти та випускники НМАУ. Утім адміністрація закладу відмовляється від перейменування.

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