З київської консерваторії звільнився вже третій викладач

З Національної музичної академії України ім.Чайковського звільнилась Алла Загайкевич. Про це вона повідомила на своїй фейсбук сторінці.

“Подала заяву на звільнення з НМАУ ім. П.І.Чайковського з 9 березня. Весна прийде! Ми переможемо!” - написала композиторка. Раніше вона повідомляла про намір звільнитись через незгоду із рішенням керівництва закладу зберегти ім’я Чайковського в його назві.

Алла Загайкевич викладала на кафедрі композиції НМАУ. Раніше з консерваторії з тієї ж причини звільнились викладачка кафедри історії світової музики Олена Корчова та головний диригент Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко.

Нагадаємо, у червні 2022 викладачі київської консерваторії виступили проти рішення керівництва зберегти ім’я Чайковського у назві. До них приєднались студенти та випускники НМАУ. Утім адміністрація закладу відмовляється від перейменування.