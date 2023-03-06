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“Видавництво Старого Лева” отримало престижну міжнародну нагороду

Торік у цій номінації перемогло латвійське видавництво Liels un mazs.

“Видавництво Старого Лева” отримало престижну міжнародну нагороду
Фото: Видавництво Старого Лева

“Видавництво Старого Лева” отримало перемогу в BOP-2023 – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year в категорії Європа.

Про це повідомила пресслужба “Видавництва Старого Лева”.

“Ця нагорода вручається найкращим видавцям з усього світу в номінаціях з шести географічних регіонів (Африки, Центральної та Південної Америки, Північної Америки, Азії, Океанії та Європи). Це як Оскар, але у світі книжок для дітей, це як Нобель, але для видавців”, – йдеться у повідомленні. 

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У видавництві наголосили, що до цього здобутку вони йшли останні десять років.

“Ми щасливі, що цього року нам вдалося не лише представити Україну на події світового рівня, зустрітися з колегами-видавцями з інших країн, але й здобути таку важливу перемогу для нас та нашої країни”, - наголосили в пресслужбі видавництва, і нагадали, що минулого року у цій номінації перемогло видавництво Liels un mazs з Латвії.

Нагадаємо, у Австрії заснували перше українське видавництво FREE PEOPLE Verlag ("Видавництво вільних людей").

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