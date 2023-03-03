Національний будинок музики відзначить концертами дні народження Вівальді, Баха та Шевченка

У березні Національний будинок музики підготував концерти, присвячені дням народження композиторів Вівальді, Баха, а також Тараса Шевченка. Про це повідомила пресслужба закладу.

Крім цього, колективи Національного будинку музики проведуть ряд концертів камерної, хорової та оркестрової музики різних епох. Події відбудуться у Будинку вчених, Національній філармонії, Андріївській церкві та «Хлібні» Національного заповідника «Софія Київська».

Програма на березень:

5 березня, Андріївська церква, 16:00. Vivaldi Universum

Фото: Національний будинок музики

Музичний всесвіт Антоніо Вівальді не обмежується лише «Порами року». За свою кар’єру італійський композитор написав безліч чудової інструментальної, вокальної, оперної та хорової музики, яка навіть через 300 років вражає нас своєю бурхливою динамікою і проникливими інтонаціями. Запаморочливі фрагменти з опер та ораторій познайомлять з творами великого барокового композитора.

Виконавці: Liatoshynskyi Capella: Orchestra, Богдан Пліш /диригент/, Іванна Пліш /сопрано/, Роман Меліш /контратенор/, Тамара Рой /флейта/, Тетяна Андрієвська /скрипка/, Тетяна Войнаровська /скрипка/, Олеся Пастух /скрипка/, Мар’яна Пташник /скрипка/

9 березня, Національний музей Тараса Шевченка, 14:00. О милий Боже України!

Liatoshynskyi Capella Національного будинку музики спільно з Тарасом Компаніченком і «Хореєю Козацькою» представлять концерт до дня народження Тараса Шевченка. У програмі звучатимуть твори українських композиторів (Тетяни Яшвілі, Богдани Працюк, Валерія Антонюка, Рубена Толмачова, Олександра Родіна та Михайла Шведа), пісні з репертуару Тараса Компаніченка та гурту «Хорея Козацька» на поезію Тараса Шевченка.

Вхід за запрошеннями. Для внутрішніх переселенців та українських військових вхід вільний за реєстрацією.

12 березня, Андріївська церква, 16:00. Salomea

Соломія Крушельницька була видатною українською оперною співачкою, яка виступала на найпрестижніших сценах світу у 30 країнах на 4 континентах і отримала визнання світової спільноти. Бути на одній сцені з Крушельницькою вважали за честь такі знаменитості, як Енріко Карузо і Тітта Руффо. Італійський композитор Джакомо Пуччіні віддавав шану співачці та подарував їй свій портрет з написом «Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй». Сьогодні, українці вшановують Крушельницьку як одну з найвідоміших жінок в історії України, яка прославила країну своїм мистецтвом.

Солістів Національного будинку музики виконають оперні арії, які принесли світову славу українській співачці.

Виконавці: Іванна Пліш /сопрано/, Тетяна Гавриленко /мецо-сопрано/, Сергій Андрощук /тенор/, Катерина Баженова /фортепіано/

14 березня, Національна філармонія, 18:00. NotaBene Chamber Group. Клод Дебюссі

Фото: Національний будинок музики

Зазвичай Клода Дебюссі змальовують як безтурботного гедоніста і зухвалого новатора ХХ століття, імпресіоніста у музиці, володаря нових, невідомих досі звукових стихій. Програма камерного колективу NotaBene розкриває нам зовсім інший образ французького композитора, який відзначається мужністю перед лицем особистої і національної трагедії.

Клод Дебюссі помер 105 років тому, 25 березня 1918 року, у день, коли німецькі війська бомбардували Париж. Композитор дуже гостро переживав події Першої світової: «Мій вік і фізична підготовка дозволяють щонайбільше охороняти паркан… але якщо для перемоги буде потреба у ще більшій кількості людей, я без застережень запропоную себе».

На той час Дебюссі уже понад 10 років вів особисту війну проти раку, але у творах (Етюд, Рапсодія, Соната), що були написані у цей період ми не почуємо пригніченого стану і глибокої депресії композитора. Ця музика випромінює навдивовижу багато внутрішнього світла, і більше радості, аніж розпачу.

17 березня, «Хлібня», 18:00. Бетховен та Брамс. Риторика стилів

Діалог між двома композиторами тирвав протягом усього XIX століття. Вони ніколи не зустрічалися особисто, але мали більш тісні взаємини, ніж можна було б очікувати. Один з композиторів перший відійшов від класичних канонів своєї епохи та став практично першим представником романтизму. Інший композитор залишався вірним класичній традиції до кінця свого життя і став одним із символів пізнього романтизму у музиці.

Виконавці: Михайло Білич /скрипка/, Андрій Васін /фортепіано/

19 березня, Андріївська церква, 16:00. Сенси: Радість

Фото: Національний будинок музики

Віртуозні і рідкісні для програм українських колективів твори Йоганна Себастьяна Баха у виконанні Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble – фахівців з історично поінформованого виконавства.

21 березня, Національна філармонія, 18:00. День Баха

Найвідоміші оркестрові, хорові та органні твори Йоганна Себастьяна виконають Liatoshynskyi Capella та органістка Ірина Харечко.

25 березня, Київська опера, 17:00. Бах та Вівальді. Київ-Брасс

Твори Йоганна Себастьяна Баха, а також його обробки концертів Антоніо Вівальді прозвучать у перекладенні для квінтету мідних духових інструментів.

26 березня, Київська опера, 16:00. Нотний зошит Анни Магдалени Бах

Музику Йоганна Себастьяна Баха, яку він написав для своєї другої дружини, виконають Максим Сидоренко /орган/ та Ольга Швидка /сопрано/

31 березня, «Хлібня», 18:00. Бахіана

Головні камерні та клавірні твори видатного композитора виконають Назарій Пилатюк /скрипка/, Іван Кучер /віолончель/ та Тетяна Войтех /фортепіано/.

Нагадаємо, професорка київської консерваторії Олена Корчова звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського. Слідом нею обіцяє звільнитись композиторка Алла Загайкевич.