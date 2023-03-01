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У Києві перейменували два музеї

Йдеться про Київський музей Пушкіна та Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва.

У Києві перейменували два музеї.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Згідно з розпорядженням начальника КМВА Сергія Попка Київський музей Пушкіна стане "Садибою на Кудрявці", а "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва" - "Музейно-виставковим центром".

Відповідне звернення ініціювала столична громада і керівник Музею історії міста Києва.

Нагадаємо, раніше на розгляд жителів Києва винесли нові назви станцій Київської кільцевої електрички

74% киян проголосували проти перейменування вулиці Скоропадського на вулицю екс-мера столиці Олександра Омельченка.

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