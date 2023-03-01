У Києві перейменували два музеї.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Згідно з розпорядженням начальника КМВА Сергія Попка Київський музей Пушкіна стане "Садибою на Кудрявці", а "Музейно-виставковий центр сучасного мистецтва" - "Музейно-виставковим центром".
Відповідне звернення ініціювала столична громада і керівник Музею історії міста Києва.
Нагадаємо, раніше на розгляд жителів Києва винесли нові назви станцій Київської кільцевої електрички.
74% киян проголосували проти перейменування вулиці Скоропадського на вулицю екс-мера столиці Олександра Омельченка.