Дві українські стрічки отримали нагороди на Берлінале

Українські фільми «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші» отримали нагороди на Берлінському кінофестивалі. Про це повідомила пресслужба Держкіно.
Документальний українсько-німецький фільм «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus (секція для дітей та підлітків, що презентує актуальні стрічки), а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk. Стрічка розповідає про українських дітей-біженців, що знайшли прихисток у колишній німецькій казармі. У своїх іграх діти відкривають військові символи з минулого та пов’язують їх зі своїм досвідом.
Ігрова короткометражна стрічка "Це побачення" Надії Парфан, що увійшла до конкурсної програми Berlinale Shorts, отримала спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Фільм розповідає про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але де не припиняється життя у всіх його проявах.
Головну нагороду 73-го Берлінського кінофестивалю здобув документальний фільм французького режисера Ніколя Філібера «На Адаманті», що розповідає про паризький центр догляду за людьми з психічними розладами. За найкращу головну роль відзначили Софію Отеро: у фільмі «20 тисяч видів бджіл» вона зіграла 8-річну дівчинку, яка шукає свою гендерну ідентичність. Премію за найкращий сценарій отримала стрічка Ангели Шанелек «Музика». А найкращим режисером назвали Філіпа Гарреля за фільм «Велика колісниця».
Нагадаємо, 24 лютого 73-й Міжнародний кінофестиваль Берлінале провів на червоній доріжці демонстрацію на підтримку України. Крім українських кінематографістів, у ній взяли участь Посол України у ФРН Олексій Макеєв, Міністерка культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот, очільниця журі Берлінале акторка Крістен Стюарт та ін.
На 73-му Берлінале Україну представили шість фільмів: «Залізні Метелики» Романа Любого, «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової, «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, «Це побачення» Надії Парфан, «Східний фронт» Віталія Манського та Євгена Титаренка.