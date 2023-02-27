Дві українські стрічки отримали нагороди на Берлінале

Українські фільми «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші» отримали нагороди на Берлінському кінофестивалі. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Документальний українсько-німецький фільм «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus (секція для дітей та підлітків, що презентує актуальні стрічки), а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk. Стрічка розповідає про українських дітей-біженців, що знайшли прихисток у колишній німецькій казармі. У своїх іграх діти відкривають військові символи з минулого та пов’язують їх зі своїм досвідом.

Фото: berlinale.de «Прокидаючись у тиші»

Ігрова короткометражна стрічка "Це побачення" Надії Парфан, що увійшла до конкурсної програми Berlinale Shorts, отримала спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Фільм розповідає про столицю країни, в якій триває повномасштабна війна, але де не припиняється життя у всіх його проявах.

Фото: berlinale.de "Це побачення"

Головну нагороду 73-го Берлінського кінофестивалю здобув документальний фільм французького режисера Ніколя Філібера «На Адаманті», що розповідає про паризький центр догляду за людьми з психічними розладами. За найкращу головну роль відзначили Софію Отеро: у фільмі «20 тисяч видів бджіл» вона зіграла 8-річну дівчинку, яка шукає свою гендерну ідентичність. Премію за найкращий сценарій отримала стрічка Ангели Шанелек «Музика». А найкращим режисером назвали Філіпа Гарреля за фільм «Велика колісниця».

Нагадаємо, 24 лютого 73-й Міжнародний кінофестиваль Берлінале провів на червоній доріжці демонстрацію на підтримку України. Крім українських кінематографістів, у ній взяли участь Посол України у ФРН Олексій Макеєв, Міністерка культури та ЗМІ Німеччини Клаудія Рот, очільниця журі Берлінале акторка Крістен Стюарт та ін.

Фото: usfa.gov.ua / Richard Hubner. Berlinale 2023

На 73-му Берлінале Україну представили шість фільмів: «Залізні Метелики» Романа Любого, «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової, «Прокидаючись у тиші» Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко, «Це побачення» Надії Парфан, «Східний фронт» Віталія Манського та Євгена Титаренка.