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Сполучені Штати виділять $7 млн на захист культурної спадщини України

Ініціатива надаватиме пріоритет об’єктам та колекціям, які безпосередньо постраждали від російської агресії. 

Сполучені Штати виділять $7 млн на захист культурної спадщини України
Фото: facebook/Alyona Kravchenko

Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США інвестує 7 мільйонів доларів для підтримки захисту культурної спадщини України.

Про це йдеться на сайті Держдепараменту.

Ініціатива надаватиме пріоритет об’єктам культурної спадщини та колекціям, які безпосередньо постраждали від російської агресії. 

Гроші виділять на документування пошкоджених об’єктів і колекцій для підзвітності, захист від пошкоджень і крадіжок, аварійну стабілізацію пошкоджених об’єктів, розробку та впровадження планів збереження та реставрації, координацію реагування на культурну спадщину та спеціальне навчання.

Американці у межах цього проєкту співпрацюватимуть з Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами.

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Нагадаємо, ЮНЕСКО створює базу руйнувань культурної спадщини в Україні. Міжнародна організація ООН використовує супутникові знімки, зроблені до і після початку війни в Україні, для моніторингу руйнувань.

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