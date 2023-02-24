Росія може готувати провокації на кордоні з Чернігівщиною, щоб змусити Білорусь вступити у війну, – ISW

Аналітики наголошують водночас, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний.

Кремль може готувати провокації на кордоні з Чернігівською областю, щоб змусити Білорусь вступити у війну після заяви Олександра Лукашенка про те, що РБ вступить у війну лише в разі нападу з боку України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Білорусі також заявило 21 лютого, що білоруські війська спостерігали нарощування українських сил біля своїх кордонів.

ISW продовжує оцінювати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний, але “Росія прагне натиснути на Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва”.

Окрім того, операція під чужим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій.

В ISW зазначили, що Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї у Молдові. 23 лютого Міноборони Росії заявило, що українські війська найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров'я. Молдова відкинула звинувачення окупантів.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що якби самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ про вступ Республіки Білорусь у відкриту війну проти України, це означало б його "остаточний кінець".