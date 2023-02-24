“Захід, використовуючи Україну, хоче позбавити Росію незалежності”, – дезінформація від Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповсюдив дезінформацію, що “використовуючи Україну, Захід хоче розчленувати росію та позбавити незалежності”.

“Але всі спроби приречені на провал”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Захід цілеспрямовано готував Україну до війни з Росією.

“Починати “відлік історії” з 24 лютого 2022 року, ігноруючи все, що відбувалося до цього, – це навмисна спроба колективного Заходу ввести в оману і приховати справжні причини конфлікту, які є ключовими для розуміння перспектив його мирного вирішення”, – маніпулює він.

У Міноборони РФ розповсюдили фейк, що “київський режим готує збройну провокацію проти Придністров’я, яку буде здійснено підрозділами Збройних сил України, враховуючи заборонений у росії полк “Азов””.

Нагадаємо, росіяни розповсюджують дезінформацію про те, що Україна та Захід не хочуть миру та завершення війни.