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Окупанти відправили на фронт 150 колаборантів з Маріуполя, - Андрющенко

З них 14 вже загинули.

Окупанти відправили на фронт 150 колаборантів з Маріуполя, - Андрющенко
Фото: Instagram/petpavan

З тимчасово окупованого росіянами Маріуполя Донецької області на передову відправили 150 зрадників-поліцейських.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він уточнив, що з них 30 офіцерів та 120 сержантів.

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“Вже маємо підтверджене повернення в пластиковому пакеті на кладовище 14 з них. Чекаємо залишок 136 в поповненні гурту кобзона найближчим часом”, - додав Андрющенко. 

Нагадаємо, в один з навчальних закладів Маріуполя надійшло розпорядження про мобілізацію. Чоловіків, які працюють викладачами навчального закладу та першими отримали російський паспорт, відправлять в окопи.

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